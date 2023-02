Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”

“Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" “Artçı depremler, asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü, binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin yaptığı açıklamalarda, “An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, 5'ten büyük 8 artçı deprem var” dedi.

Oktay, "Hatay Havalimanında bir sorun var, orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Diğer anlamda yardımlarla ilgili yine uçuşlar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 yıkılan bina olduğunu açıkladı.

Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük ölçekli, yüksek şiddetli olan depremin çok geniş bir bölgeyi etkilediğini belirten Oktay, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanların AFAD'da toplanmaya başladıklarını ve görevlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayın takipçisi olduğunu ve yönettiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın şu an Ankara'ya intikal etmek üzere olduğunu bildirdi.

Depremin yaşandığı bölgelerde 13 bakanın görevlendirildiğine işaret eden Oktay, ağır hava şartlarına rağmen olabildiğince en hızlı şekilde illere ulaşıldığını, ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı tüm medya kuruluşlarını, tüm kurum ve kuruluşlarımızı bilgi kirliliğine sebep olmamak adına da açıklama yapmamaya davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Kesinleşmedikçe de bu sayıları sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can, yakınları var, özellikle vefat kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetmiş bulunuyoruz, bu sayılarının ne yazık ki artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yine Maraş'ta 200 yaralımız var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız bulunuyor. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla an itibarıyla 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var."

Arama kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Oktay, "dışarıdan" da ekiplerin bölgeye geldiğini ifade etti. Oktay, "Yereldekilerle birlikte 1150'si fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor." dedi.

Oktay, jandarma arama kurtarma ekiplerinin 280, polis arama kurtarmak ekiplerinin de 117 kişilik ekiple sahada olduklarını bildirerek, "Yine Silahlı Kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada. Gönüllü STK'larımız da 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. An itibarıyla toplam 2 bin 786 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Bu sayı sürekli artıyor. Diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgele ulaşması, hava muhalefeti nedeniyle biraz zaman alıyor ama hepsi sahada olacaklar." diye konuştu.

- "İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu"

Barınma için bölgelere çadır ve battaniye sevkiyatı yapıldığını aktaran Oktay, bölgedeki depolarda bulunanların da değerlendirilmeye başlandığını, özellikle ilçelere ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Oktay, "İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok, hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu, burası eski bir binaydı. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da yine Gölbaşı'nda hastanemizde ağır hasar var. Orada da zaten hastaların tamamı taburcu edilmiş durumda, orada herhangi bir sıkıntımız olmayacak inşallah." dedi.

- "Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız"

Başbakan Yardımcısı Oktay, bir-iki köy okuluyla ilgili kendilerine sıkıntı ulaştığını bildirerek, "Milli Eğitim Bakanımızla görüştük biraz önce. Bakanımız da sahaya gitmek üzere yoldalar şu anda. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun an itibarıyla sapasağlam yerinde. Dolayısıyla hem okullarımız hem pansiyonlarımız hem de kapalı spor salonlarımız barınma için de kullanılacaktır ve kullanılmaktadır." diye konuştu.

Havalimanlarına ilişkin de bilgi veren Oktay, "Hatay Havalimanında bir sorun var, orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Diğer anlamda yardımlarla ilgili yine uçuşlar devam etmektedir." dedi.

An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu olduğunu bildiren Oktay, "Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, 5'ten büyük 8 artçı deprem var. Buradan tüm vatandaşlarımıza ısrarla şunu hatırlatmak istiyorum. Artçı depremler, asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü, binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir." dedi.