Fiyatlar çığırından çıktı

Türkiye’de vatandaşın meyve sebzeyi tek tek alması da çare olamıyor. Bir patlıcan 3.40 lira, domates 5.75 lira, salatalık 3.84 liradan satılırken, bir çarliston biber ise markette 2.25 lirayı buluyor



Bir patlıcan 3.40, domates 5.75, salatalık 3.84 liradan satılırken, bir çarliston biberin fiyatı da 2.25 lirayı buluyor. Kuru soğanın kilogram fiyatı 30 TL'yi buldu. Bir tane kuru soğanın maketteki fiyatı 7.25 TL'ye çıktı. Karpuzun kilogramı 30 TL'den, 1.5 kilogramlık dilimi ise 51 TL'den satışa çıkarıldı. Bir kilogram ithal muzun kilogram fiyatı da 40 TL'yi buldu. Muzun tane fiyatı 8 TL'ye kadar çıktı.

DÜNYADA AZALAN GIDA FİYATLARI TÜRKİYE'DE ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen

Türkiye’de sadece son üç ayda dana etinin fiyatı yüzde 69.4 arttı. Kuru soğan, patates bütçeleri zorlamaya başladı. Vatandaşlar ise günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tane ile alışverişe geçti.Bir patlıcan 3.40, domates 5.75, salatalık 3.84 liradan satılırken, bir çarliston biberin fiyatı da 2.25 lirayı buluyor. Kuru soğanın kilogram fiyatı 30 TL'yi buldu. Bir tane kuru soğanın maketteki fiyatı 7.25 TL'ye çıktı. Karpuzun kilogramı 30 TL'den, 1.5 kilogramlık dilimi ise 51 TL'den satışa çıkarıldı. Bir kilogram ithal muzun kilogram fiyatı da 40 TL'yi buldu. Muzun tane fiyatı 8 TL'ye kadar çıktı.DÜNYADA AZALAN GIDA FİYATLARI TÜRKİYE'DE ARTIYORBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayındaki 129.7 seviyesinden martta 126.9'a düştü. Böylece gıda fiyatları Rusya 'nın Ukrayna'yı işgali ile geçen yıl kaydettiği en yüksek seviyenin yüzde 20.5 altına indi. Türkiye'de ise tam tersi bir süreç yaşandı. Gıda fiyatlarındaki artış durmadı. TÜİK'in verilerine tüketici fiyatları ise kesintisiz 51 aydır artıyor.