Fazla çıktığı 5 katın bedelini onlarca can ödedi

Diyarbakır’da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'yla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Binanın projesinin zemin artı 5 kat olarak tasarlandığı, ancak projenin onaylanıp ruhsat işlemlerinin tamamlanmasından sonra 5 kat daha eklenerek 10 kat olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Binayı yapan müteahhit ve eşinin de aralarında olduğu onlarca vatandaş yıkılan binada hayatını kaybetti



Yapının proje aşamasında yer alan ve statik projesinde imzası bulunan İnşaat Mühendisi Ş.A. Ankara’da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirildi. Aynı binanın zemin ve birinci katında eski Sözel Dershanesi sahibi Ş.A. da gözaltına alındı.

Binanın 30 yıl önce inşa edildiğini, projenin zemin artı 5 olarak tasarlandığını, ancak belediyeye yapılan ruhsat başvurusu ve proje onay işlemlerinden sonra müteahhidin binayı 10 kat olarak inşa edildiği öğrenildi.

İnşaatın statik yapısının, kolon ve kiriş ebatları ile çaplarının tamamen 5 kata göre hesaplanarak ruhsatlandırıldığını, ancak bu 5 katın üzerine 5 kat daha eklenmesi nedeniyle binanın olası deprem ve sarsıntılara karşı mukavemetinin zayıfladığı bildirildi.

Binanın proje aşamasında yer alan İnşaat Mühendisi Ş.A. ifadesinde, “Ben proje aşamasında yer aldım. Bina 5 artı 1 olarak tasarlandı. Kolon ve kirişlerin gücü, deprem ve sarsıntılara karşı dayanıklılığı da buna göre hesaplandı. Buna göre demir ve beton kullanıldı. Ancak müteahhit projeyi onaylatıp ruhsatını aldıktan sonra binaya 5 kat daha ekleyerek 10 kat inşa etti. Haliyle 5 kat ruhsat alan bina 10 kat inşa edilince kolon ve iskelet yapısı 5 kata göre hesaplandığı için yıkılması kaçınılmaz oldu” dedi.

ONLARCA KİŞİYE MEZAR OLDU

Sözel Apartmanı enkazında müteahhit Celal İrkören ve eşinin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Engin, eşi Nupelda, çocukları Arin İmran Ensarioğlu ile 10 farklı dil ve lehçelerde

Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinin Ofis semtindeki Kurt İsmail Paşa 2. Sokakta yıkılan 10 katlı Sözel Apartmanı 1993 yılında müteahhit Celal İrkören tarafından inşa edildi. İrkören de aynı binanın enkazında eşiyle birlikte hayatını kaybetti.Yapının proje aşamasında yer alan ve statik projesinde imzası bulunan İnşaat Mühendisi Ş.A. Ankara’da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirildi. Aynı binanın zemin ve birinci katında eski Sözel Dershanesi sahibi Ş.A. da gözaltına alındı.Binanın 30 yıl önce inşa edildiğini, projenin zemin artı 5 olarak tasarlandığını, ancak belediyeye yapılan ruhsat başvurusu ve proje onay işlemlerinden sonra müteahhidin binayı 10 kat olarak inşa edildiği öğrenildi.İnşaatın statik yapısının, kolon ve kiriş ebatları ile çaplarının tamamen 5 kata göre hesaplanarak ruhsatlandırıldığını, ancak bu 5 katın üzerine 5 kat daha eklenmesi nedeniyle binanın olası deprem ve sarsıntılara karşı mukavemetinin zayıfladığı bildirildi.Binanın proje aşamasında yer alan İnşaat Mühendisi Ş.A. ifadesinde, “Ben proje aşamasında yer aldım. Bina 5 artı 1 olarak tasarlandı. Kolon ve kirişlerin gücü, deprem ve sarsıntılara karşı dayanıklılığı da buna göre hesaplandı. Buna göre demir ve beton kullanıldı. Ancak müteahhit projeyi onaylatıp ruhsatını aldıktan sonra binaya 5 kat daha ekleyerek 10 kat inşa etti. Haliyle 5 kat ruhsat alan bina 10 kat inşa edilince kolon ve iskelet yapısı 5 kata göre hesaplandığı için yıkılması kaçınılmaz oldu” dedi.Sözel Apartmanı enkazında müteahhit Celal İrkören ve eşinin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Engin, eşi Nupelda, çocukları Arin İmran Ensarioğlu ile 10 farklı dil ve lehçelerde Sezen Aksu ile çıktığı turnelerde kardeşlik türküleri seslendiren sanatçı Zilan Tigris olarak bilinen Dilek Küçüker ile tiyatrocu eşi Çağdaş Çankaya'nın da aralarında bulunduğu onlarca kişinin cansız bedenleri çıkarılmıştı.