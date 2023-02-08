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Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yerin bulunduğunu belirtip, "Fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi.

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Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DEPREMİN ETKİSİYLE YOL 3 METRE KAYDI
Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, kırılan fayla ilgili çalışma yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptıkları çalışma sonucunda Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda, Tevekkelli köyü yakınlarında depremin etkisiyle yolun 3 metre yana kaydığının görüldüğünü söyledi.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ VE YAKININDAKİ EVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI
Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Prof. Dr. Sözbilir, "10 ilde hissedilen binlerce insanın can vermesine ve mal kaybına neden olan fayın yüzey kırığı tespit edildi. Dün sabaha karşı 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu. Fay, yeryüzünde ortalama en az 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi.

Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi
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