Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ VE YAKININDAKİ EVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI

Prof. Dr. Sözbilir, "10 ilde hissedilen binlerce insanın can vermesine ve mal kaybına neden olan fayın yüzey kırığı tespit edildi. Dün sabaha karşı 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu. Fay, yeryüzünde ortalama en az 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda" dedi.