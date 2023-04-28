Faiz değişmedi

TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'te sabit bıraktı

TC Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Kurul, politika faizini, piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 8,5’te sabit bıraktı.

14 Mayıs seçimleri öncesindeki son toplantıda bankanın faizi değiştirmesi beklenmiyordu.

Banka, faizi 23 Şubat’taki toplantıda 50 baz puan düşürmüş, 23 Mart’taki toplantıda sabit bırakmıştı.

TCMB tarafından dün yapılan açıklamada, “para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir” denildi.

