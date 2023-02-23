Eylül'e annesi ve babası siper olmuş

Adıyaman'da 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra 10 yaşındaki Eylül, sağ çıkarılmıştı. Ölen anne ve babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı ve bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra 1o yaşındaki Eylül İklim Bali, sağ çıkarıldı. Ölen anne ve babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı ve bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı.

Arama kurtarma çalışmalarında Eylül'ün sesini duyduklarını ifade eden kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, enkaz çalışmalarında küçük kızın yüzüne zarar vermeden çalıştıklarını belirtti.

"YASTIK VEYA HALI SANDIK MEĞER ANNESİYMİŞ"

"Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış." diye konuşan Demir, babanın da anne ve Eylül'e siper olduklarını dile getirdi.

Demir, "Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.

GİDERKEN AĞLADIK, DÖNERKEN AĞLADIK"

İtfaiye amiri Muhammet Aydın ise enkazda bulduğu kitap nedeniyle çok duygulandığını belirtti.

Aydın, "Kitabı enkazın altında çıkarırken buldum. 'Adıyaman'a Gelen De Ağlar Giden De Ağlar' adlı kitap. Bu kitabı, 3 vatandaşımızın cenazesini çıkardığımız enkazda bulduk. Kitap için müsaade istedik, manevi açıdan önem taşıyan küçük bir yerimiz var; oraya koyacağımızı söyledik." dedi.

Göreve giden tüm kişilerin imzalarını kitaba koyduklarını ifade eden Aydın, "Bu kitap, bizi çok duygulandırdı. Kitaptaki gibi biz de giderken ağladık, dönerken ağladık." diye konuştu.

