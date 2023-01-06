Dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Bir aylık reklamlı Exxen üyelik ücreti 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 119,90 TL’den 129,90 TL'ye çıktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA Avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

Yalnızca birkaç ay önce fiyatlarını güncelleyen platform, 2023'e de bir güncelleme ile başlamış oldu.

Yeni zamma göre en ucuz paket fiyatı aylık 49,90 TL.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi.

Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 119,90 TL’den 129,90 TL'ye çıktı.

Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+'a yaklaşmış durumda.

Webtekno'ya göre konuyla ilgili olarak Exxen üyelerine gönderilen e-posta'da "Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

EXXEN FİYATLARI - 2023

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)



Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL



Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)



Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL



EXXENSPOR FİYATLARI - 2023



Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL

Alınan bu kararla Exxen, Türkiye'de Netflix'ten daha pahalı bir platform haline gelmiş oldu.

Netflix'in reklamsız başlangıç paketi 45,99 TL'ydi. Aynı özelliklere sahip paketin Exxen'deki fiyatı, an itibarıyla 58,50 TL'ye kadar çıkmış oldu

