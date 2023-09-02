Eski koca dehşeti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşandığı eşi ile eski kayınvalidesini öldürüp intihar etti



Korkunç olay, önceki akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez’in ailesiyle yaşadığı eve gitti

Burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez’in başına ateş etti.

Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez’e (30) de ateş açtı.

Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü.

Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez’in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Mislina Ölmez ile Oğuzhan Kuşat'ın depremden sonra birlikte kaçtıkları, ailelerinin izin vermesiyle evlendikleri belirtildi.

Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat'ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi.

Mislina Ölmez'in 20 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Oğuzhan Kuşat'ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat, boşandığı eşi Mislina Ölmez ile eski kayınvalidesi Sadet Ölmez'i tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.Korkunç olay, önceki akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez’in ailesiyle yaşadığı eve gittiBurada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez’in başına ateş etti.Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez’e (30) de ateş açtı.Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi.İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü.Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez’in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan Mislina Ölmez ile Oğuzhan Kuşat'ın depremden sonra birlikte kaçtıkları, ailelerinin izin vermesiyle evlendikleri belirtildi.Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat'ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi.Mislina Ölmez'in 20 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Oğuzhan Kuşat'ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine Kahramanmaraş Aile Mahkemesi'nin Kuşat hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı.