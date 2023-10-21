Eşine sürpriz, faciayla bitti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çiftten Kenan Işık’ın (32) eşi Neşe Işık'a (30) sürpriz yapıp, açık hava sinemasına götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Iışk (30) yönetimindeki İzmir istikametine seyreden 35 HC 386 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip H.P. (53) idaresindeki Kemalpaşa istikametine gitmekte olan 35 HC 0700 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kenan Işık idaresindeki otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
35 HC 386 plakalı otomobildeki sürücü Kenan Işık ile yolcu konumundaki eşi Neşe Işık (30) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü H.P. ile yolcu konumundaki N.P. (50) yaralandı. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kazanın Kenan Işık'ın 2 çocuğunun annesi eşine sürpriz yaparak İzmir il merkezine açık hava sinemasına götürürken meydana geldiği öğrenildi.
BİR ACI OLAY DA BOLU'DA
Öte yandan Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177, karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) ağır yaralandı.
Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karı koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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