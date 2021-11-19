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Erzurum'de 5,1 şiddetinde deprem

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Erzurum Köprüköy'de saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. NTV'ye konuşan Vali Memiş, birkaç köyden yıkım ihbarı aldıklarını söyledi

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Erzurum'de 5,1 şiddetinde deprem
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Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.40'taki depremin derinliğini 6,94 kilometre olarak açıkladı.

Kentte paniğe neden olan sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Erzurum Valisi Okay Memiş, birkaç köyden yıkım ihbarı aldıklarını söyledi. Memiş, can kaybı beklemediklerini kaydetti.

Yayına bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Can kaybı ihbarı almadık. Herkes sakin olsun. Zaten bu deprem şehirde de çok az hissedilmiş. Köprüköy Kaymakamımız ile de görüştük. BAzı köy ve mahallerlerde depremin hissediliğini, sadece bazı evlerin duvarlarının çatladığını ifade etti" dedi.

KÖPRÜKÖR-HINIS KARAYOLUNDA HEYELAN

NTV Whatsapp hattına gelen görüntülere göre Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi. Düşen kayalar nedeniyle yol kapandı.

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