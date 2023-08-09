Erkin Koray'ın vasiyeti ortaya çıktı

Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray, önceki gün öğleden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı.

Anadolu rock müziğinin 82 yaşındaki usta sanatçısının kızı Damla Koray babasının vasiyeti üzerine tören düzenlenmeyeceklerini belirtti ve “Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.

