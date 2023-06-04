Erdoğan: “Yönümüz hem batıya hem doğuya dönük olacak"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna verdiği yemekte konuştu: “Yönümüz hem batıya hem doğuya dönük olacak ama asıl istikametimiz doğruya, hakikate ve adaletedir”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemi Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştireceğiz. Daha adil ve barışçıl bir düzenin tesisi için tüm paydaş ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Burada yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, bakanlar, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizleri bu gurur günümüzde ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Göreve Başlama Töreni'mize iştirakiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olamasalar da tebriklerini telefonla ileten, mesaj yollayan tüm dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Millet olarak katılımcıların kadirşinaslığının hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ortak çıkarlarımız temelinde kazan-kazan anlayışıyla işbirliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ilkeli ve kararlı bir duruşla sahada ve masada güçlü, girişimci ve insani diplomasi takip ettik. Dış politika ve güvenlik meselelerini barışçıl bir yaklaşımla ele aldık. Diplomatik ağımızı genişleterek ülkemizi etkin bir uluslararası diplomasi gücüne dönüştürdük."

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün arifesinde, yeni bir döneme şahitlik edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel sistemin krizlerle çevrelendiği günümüzde temel hedefimiz 21'inci yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir. Diyalog ve diplomasiyi önceleyen sağduyu, vicdanı ve itidali temel alan bir tutumla bölgemizde ve ötesinde istikrarın tesisi için çalışacağız. Rusya-Ukrayna krizindeki tavrımız bunun en son örneğini teşkil etmişti. Tahıl Mutabakatıyla küresel düzeyde bir gıda krizinin önüne geçmiş olduk.