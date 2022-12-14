Erdoğan: “KKTC’nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir” dedi.

Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında düzenlenen heyetler arası görüşmede konuştu.

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır." İfadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında düzenlenen heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmasına, katılımcıları şahsı ve milleti adına selamlayarak başladı.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi vesilesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli kardeşleriyle bir araya geldikleri Avaza Liderler Zirvesi'nde bugün çok farklı, anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik etiklerini aktaran Erdoğan, "Serdar Berdimuhamedov kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canıgönülden tebrik ederek, "12 Aralık aynı zamanda Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'in 19. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Aliyev'i de buradan tekrar rahmetle anıyor ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Zirvenin, ülkeler, bölge ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz, dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi bunun en son örneğidir."

"Önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz"

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu bakımdan son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Doğanım Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov'un, teşkilatımızın Aksakallılar konseyine katılması ufkumuzu genişletmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır."

