banner913
banner932
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
11 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
5 0
 
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
4 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
8 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
32 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
22 0
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
12 0
banner915

Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu

banner476

Sokak röportajında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden bir kadının doktorlara ilişkin söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

banner825
Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
banner931
Türkiye’de seçim anketinin yapıldığı "Mikrofondasın" youtube kanalına konuşan bir kadının söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek tercihinin "Sonuna kadar reis" olduğunu söyleyen kadın, doktora şiddeti ön plana alarak "Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz, o rahatlık" dedi.
Kadının tepki çeken konuşması şu şekilde:
"Sonuna kadar reis. Neler yaptı, neler etti. 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz bir kuyrukta. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, git dedi, fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. O rahatlık. Bunun ötesi yok”
Öte yandan Hekim Birliği Sendikası, bir sokak röportajında “Sonuna kadar reis. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlık. Bunun ötesi yok” diyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını tanımlayan 214, 215 ve 216. Maddelerinden cezalandırılması talep edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.