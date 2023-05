Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu

Sokak röportajında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden bir kadının doktorlara ilişkin söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Türkiye’de seçim anketinin yapıldığı "Mikrofondasın" youtube kanalına konuşan bir kadının söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı kastederek tercihinin "Sonuna kadar reis" olduğunu söyleyen kadın, doktora şiddeti ön plana alarak "Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz, o rahatlık" dedi."Sonuna kadar reis. Neler yaptı, neler etti. 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz bir kuyrukta. Doktor beni azarladı. Hadi dedi, git dedi, fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. O rahatlık. Bunun ötesi yok”Öte yandan Hekim Birliği Sendikası, bir sokak röportajında “Sonuna kadar reis. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlık. Bunun ötesi yok” diyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.Dilekçede, röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını tanımlayan 214, 215 ve 216. Maddelerinden cezalandırılması talep edildi.