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Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturmalarda şikayetinden vazgeçti

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Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturmalarda şikayetinden vazgeçti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.
 
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