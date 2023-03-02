Erdoğan'dan ''Seçim 14 Mayıs'ta'' mesaj

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat tarihli depremler sonrasında seçim tarihi değişecek mi?" tartışmalarına son noktayı koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, muhalefeti eleştirirken sandığın kurulacağı tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Türkiye'nin bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinde toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planladıklarını söyledi.
TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 958 binada, 583 bin 628 bağımsız bölüm olduğunu kaydeden Erdoğan, bunların yüzde 98'inin 2000 öncesi yapılan binalardan oluştuğunu, sadece yıkık durumdaki bina sayısının 31 binin, bağımsız bölüm sayısının 89 binin üzerinde olduğunu ifade etti.
Erdoğan "Güncel tespitlere göre deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planlıyoruz” dedi.
"BU MİLLET 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAKTIR"
Bölgeyi görenlerin verilen mücadelenin ve gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, daha önce eşine benzerine rastlanmamış bu felaketin ilk anından itibaren yaşanan her şeyi takip ettiklerini, muhasebesini yaptıklarını belirtti.
Erdoğan, "Sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Öyle de davranıyoruz. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yargıya bizim adeta yön verdiğimizi... Ya ayıptır, Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
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