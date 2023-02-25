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“Enkazın altında dünya kadar ceset var”

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Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan bir bina enkazı önünde açıklama yapan Hasan Kıraç “18 gündür bir kepçe gelip bu enkazı kaldırmamış. Enkazın altında dünya kadar ceset var” dedi

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“Enkazın altında dünya kadar ceset var”
Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan bir bina enkazı önünde açıklama yapan Hasan Kıraç isimli bir depremzede depremin ardından 3 gün boyunca Adıyaman'a kimsenin gelmediğini ve kentin sahipsiz bırakıldığını söyledi. Depremin üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala enkaz altında cesetlerin olduğunu ifade eden Kıraç, şunları söyledi:
“Bugün depremin 19'uncu günü. Biz Adıyaman'da 3 gün boyunca sahipsiz kaldık. Adıyaman'a 3 gün boyunca uğrayan olmadı. Burası sadece bir mahalle. Enkaz altında cesetler var, kokular geliyor. ‘Yardım ediyoruz diyorlar' ama görüyorsunuz, yardıma gelen yok. İnsanlar burada çadır bekliyor ama çadırlar yok. Bu enkazı görüyorsunuz, 19 gündür bir kepçe gelip bu enkazı kaldırmamış. Televizyonlara çıkıp hava atıyorlar, ‘AFAD el attı' diyorlar ama görüyorsunuz bu enkazları”
 “Burada 2 bina vardı ve 80 kişilik aileler vardı” diyen Hasan Kıraç, “Burada sadece 3 kişi kurtuldu ve şu an gördüğünüz enkazın altında dünya kadar ceset var. Biz sesimizi kimseye duyuramıyoruz. 3 gün boyunca kimse gelmedi, 4'üncü gün gelmeye çalıştılar ama insanlar ölmüştü. Şu an burada 50 cm bile kazsalardı belki dünyanın insanını çıkartacaklardı ama kimse gelmedi… Köylerde cenazeleri defnedilen insanlar var ve onlar daha kayıtlı değil” ifadelerini kullandı.
 
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