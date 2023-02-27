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Enkazdan ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtuldu

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Gaziantep'teki depremde hayatını kaybeden kızının akıllı saatinden akrabasına mesaj gönderen Sibel Kaya'yı maden işçileri enkaz altından 170 saat sonra kurtardı. Sibel Kaya tedavi altına alınırken, eşi ve 2 çocuğunun cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı

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Enkazdan ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtuldu
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesi'nde çalışan maden işçileri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalıp yanında hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saatten bir akrabasına mesaj atan Sibel Kaya'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Depremden 170 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve yaralanan Kaya tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sibel Kaya'nın enkaz altında hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının cenazeleri de çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle memleketlerine dönen maden işçileri kömür ocaklarında çalışmaya başladı. 
"KIZI KOLLARINDAYDI"
Başka enkazda çalışırken canlı ihbarıyla bölgeye yönlendirildiklerini söyleyen 4 yıllık maden işçisi Ferdi Çöntek, "İlk başta nefesine baktık, sağ mı diye. Su istedi tabii ilk yardım olarak su veremedik. Ayağı da enkazın altındaydı. 80 santimlik ufak bir alanda demirlerin arasındaydı. Kızı vardı kollarında onu sağ alamadık. Rabbim kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.
 
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