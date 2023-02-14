Enkazdan mucize kurtuluşlar

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan genç kıza, 156 saat sonra sağ ulaşıldı.

Ekipler yaklaşık 6,5 saat süren uğraşlar sonucu bir binanın enkazından 156 saat sonra kurtarmayı başardığı 18 yaşındaki Asyanur Öksüz'ü, sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan genç kızın, madencilere "Ben çok güzel, direkt boşluğa düştüm, hiçbir şey olmadı bana" dediği anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Pazarcık'taki ilk sarsıntının 162. saatinde enkaz altında kalan bir kadına sağ ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, enkaz altından sağ çıkarıldı.

Kurtarılan kadının oğlu Barış Ağrıtmış'ın ise depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Bir kişinin göçük altında sağ olduğunu tespit eden ekipler, depremden 161 saat sonra Reem Khaled Nassani'yi kurtardı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki bir kişi, depremden 162 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından depremden 162 saat sonra Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

Kurtarma çalışmasında ekiple diyalog kuran Polat, ses duyurmak için yanındaki sobaya vurduğunu söyledi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Cengiz Polat'ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat'ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

Depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.

