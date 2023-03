Enkazdan çıkmayan abisi, yengesi ve 6 aylık yeğenini arıyor

Sevda Köse, Antakya’da yıkılan binanın enkazından çıkmayan ağabeyi, yengesi ve 6 aylık yeğenini arıyor. Şehir şehir her yere sorduklarını ve 24 gündür yakınlarından bir haber alamadıklarını söyleyen Köse, “Sağlar mı öldüler mi bilmiyoruz" diyor

Gaziantep- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından çok sayıda kişi hâlâ yakınlarına ulaşamadı.‘Yaşıyorlar mı yoksa öldüler mi bilmiyoruz' diyen kayıp yakınlarının gitmediği hastane, morg ve mezarlık kalmadı.Sevda Köse de, tam 24 gündür Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Zümrüt Sokak'ta yıkılan İlke Apartmanı'nda yaşayan ağabeyi Yakup Köse (28), yengesi Münevver Köse (22) ve 6 aylık yeğeni Abbas Yiğit Köse'yi arıyor.Apartmandaki 9 aileden 28 kişiye ulaşılamadığını belirten Sevda Köse, “9 aile yakınlarımızı arıyoruz. Depremden yaklaşık 2 saat sonra oraya vardık. Karanlıkta kimseyi göremiyorduk. 6 gece oradan ayrılmadık. 3 kez enkaz kazıldı ama ailem enkazdan çıkmadı. Oradakiler, sivil araçlarla ilk çıkarılan kişilerin hastaneye götürüldüklerini söyledi. Ama can havli ile kimse net bir şey görmemiş. Zaten yağmur yağıyordu. Artık enkaz altında kimse kalmadı. 9 aile bekledik” ifadelerini kullandı.Hastanelere, morglara ve kimsesizler mezarlıklarına da gittiklerini anlatan Sevda Köse, “Yeğenim 6 aylık, boynunda kehribar kolyesi vardı. Her gün hastaneleri arıyorum. Yaş gruplarını söylüyorum. Kimliksiz hastalar var ancak hasta mahremiyeti nedeniyle yardımcı olmuyorlar. Hastaneye gidince fotoğraf gösteriyorum. Morglara da baktık. Tek tek, il il isimsiz ve kimliksiz hasta var mı diye soruyorum. An az 10 ile baktık. Sağlar mı öldüler mi bilmiyoruz. Hastaneler yardımcı olsa belki bu kadar zor olmaz. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.