Enkazdan çıkardığı araçla köyüne gitti

Gaziantep'te oto galericilik yapan Abdullah Uzun'un depremde araçları enkaz altında kaldı. Uzun, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkardığı araçlarını köyüne götürdü. Hurdaya dönen araç içindeki yolculuğu kameralara yansıdı.
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