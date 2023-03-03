Enkaza girip 65 yıllık hayat arkadaşını kurtardı

Kundakçı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Göksun ilçesindeki evlerinde yakalandı. İkinci depremde büyük oranda yıkılan evlerinden sağ salim çıkmayı başaran yaşlı çift, üniversite öğrencisi yeğenleri ve hayırseverlerin desteğiyle Ankara’ya götürüldü.
79 yaşındaki Fatma Kundakçı, deprem sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Mamak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 83 yaşındaki eşi Mahmut Kundakçı da hastanede kendisini bir an olsun yalnız bırakmadı.
Bir yastıkta 65 yıla sığdırdıkları evlilikleri ve zor günlerde gösterdikleri dayanışmayla örnek olan Kundakçı çifti, yaşadıklarını anlattı.
İlk depremde sabah namazı için kalkmaya hazırlandıklarını söyleyen Fatma Kundakçı, “Uyandım, ev gümbürdüyordu. Bir baktım benim adam şehadet getiriyor, sonra ben de şehadet getirmeye başladım” diye konuştu.
“ÇOK SEVİYORUM”
İkinci depremi yaşadığı şokun etkisiyle tam olarak hatırlamayan Fatma Kundakçı, sarsıntıların çok korkutucu olduğunu aktardı.
Mamak Devlet Hastanesi’nde tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, doktorlar ve hastane çalışanlarına teşekkür eden Kundakçı, “İyiyim çok şükür artık. Allah başka dert vermesin, kimseler çile çekmesin. İkinci sarsıntıda Mahmut olmasa ben orada ölürdüm, o gümbürtüde elimden tuttuğu gibi çekti beni, kurtardı. Ben onu çok seviyorum” ifadesini kullandı.
“ONU ALMADAN OLMAZ’ DEDİM”
83 yaşındaki Mahmut Kundakçı ise yaşadığı o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı:
“Eşime ben bakıyorum, ikimiz yaşıyoruz. İlk depremde dışarı çıkmıştık. Sonra ben dışardaydım, hanım eve girmişti. Öğle vakti tam eve girecektim, demir kapıyı açtım o sırada bir gümbürtü koptu, ev üstüme geldi bir anda. Sanki yana yatıp tekrar doğruluyordu. Oğlum gelmişti, o beni kucakladığı gibi geriye çekti. ‘Bırak beni hanım içerde. Ölürsem de öleyim, onu almadan olmaz.’ dedim. ‘Girme’ dedi, ‘gireceğim’ dedim. Hanım kapının ağzına kadar gelebilmişti, kaldırıp çıkarmaya gücüm yetmedi ama sürünerek içeri girip elini sımsıkı tutup onu çektim. Sürünerek dışarı çıkarttım.”
Eşinin tedavisinin iyi gittiğini dile getiren Kundakçı, “65 yıllık evliyiz, 6 çocuğumuz var. Ben ameleyim, 6 çocuğumu öyle okuttum, büyüttüm. Yavrularımız da bizim için dört dönüyor şimdi. Hanımım Fatma benim canımdan öte.” diye konuştu.
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