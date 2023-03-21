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Enkaz kaldırıldı, 3 çocuğu ile eşine hala ulaşamadı

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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılmasına rağmen Zeynep Sanna ile üç çocuğu hâlâ bulunamadı. Eşi ve çocuklarından haber alamadığını belirten Abdo Sanna, "Evi kiralarken de bize sitenin sağlam ve güvenlikli olduğu söylenmişti. Ancak depremde yıkıldı ve aileme de ulaşamıyorum” dedi

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Enkaz kaldırıldı, 3 çocuğu ile eşine hala ulaşamadı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesindeki 250 daireli Rönesans Rezidans da yıkıldı. 2013 yılında tamamlanan ve ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satışa çıkarılan ‘lüks’ yapıda yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşamını yitirdiği sitede bazı vatandaşlara depremin üzerinden günler geçmesine rağmen ulaşılamadı.
Onlardan biri de Suriye uyruklu 38 yaşındaki Abdo Sanna’nın ailesi oldu. Depremde Rönesans Rezidanst’ta oturan Sanna’nın çocukları 9 yaşındaki Janna, 11 yaşındaki Nader ve 1 yaşındaki Ömer ile eşi 34 yaşındaki Zeynep’ten haber alınamıyor.
Suriye’de eczanesi olan Abdo Sanna, “Ben deprem olduğunda Suriye’deydim. Hemen ailemin yanına Hatay’a gelmek istedim ancak çok zor ulaştım. Geldiğimde oturduğumuz bina yan yatmıştı. Günlerce A2 bloğun enkazı başında nöbet bekledim. Ancak çocuklarım ve eşim enkazdan çıkmadı. Bunun üzerine çevre bölgelerdeki tüm hastaneleri gezdim, kimsesizler mezarlığına baktım, DNA örnekleri verdim ama hiçbir iz bulamadım. Çocuklarım ve eşim nerede bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Rönesans Rezidans’a güvenli olduğunu düşündükleri için taşındıklarının söyleyen Sanna, “Eşim ve ben eczacıyız. Suriye’den ilk olarak İstanbul’a oradan da Hatay’a gelmiştik. Çocuklarımız olduğu için onların oynayabilecekleri, güvenli bir yer olsun istemiştik ve 4 sene önce de Rönesans Rezidans’tan ev kiralamıştık. Evi kiralarken de bize sitenin sağlam ve güvenlikli olduğu söylenmişti. Ancak depremde yıkıldı ve aileme de ulaşamıyorum. Cenazelerini bulamadığım ailemin cenaze namazını kıldık. Tek isteğim eşim ve çocuklarımdan haber alabilmek. Depremde hepsi birliktelerdi. Yetkililer lütfen bizlere yardımcı olsun” diye konuştu.
 
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