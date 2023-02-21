banner913
banner885
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
4 0
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
14 0
 
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
30 0
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
18 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
16 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
7 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
54 0
banner915

Emekli Orgeneral Şener Eruygur vefat etti

banner476

banner825
Emekli Orgeneral Şener Eruygur vefat etti
Jandarma Genel Komutanlığı döneminde bütün ilçelerde örnek bahçeler kurduran, köy evleri yaptıran, Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği alanların milli park olmasını sağlayan Şener Eruygur Ergenekon kumpas davası kapsamında Orgeneral Hurşit Tolon’la birlikte Kandıra Cezaevine konulmuştu.
Cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden buyana zaman mefhumunu, okuma yazma yetisini de kaybetmişti.
Eruygur, Salı günü Selimiye Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Eruygur, 81 yaşındaydı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.