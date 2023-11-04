Ekim ayı zam şampiyonu çocuk giyim

Türkiye’de TÜİK'e göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 126,18 hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı.

Tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de artış serisi 58. aya taşındı.

TÜİK eylül ayında aylık enflasyonu 4,75, yıllık enflasyonu yüzde 61,53 olarak açıklamıştı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 22,40 ile çocuk giyim oldu.

Demiryolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 17,73’lük ortalama artışla fiyatı en çok artan ikinci temel başlık olurken, üçüncü sırada yüzde 16,84’lük artışla kadın akakkabısı yer aldı.

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler de yüzde 10,78’lik ortalama artışla dördüncü oldu.

ENAG YÜZDE 126 HESAPLADI

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayında tüketici enflasyonunu aylık yüzde 5,09, yıllık ise yüzde 126,18 olarak hesapladı.

Merkez Bankası (TCMB), resmi tüketici enflasyonunun 2023 sonunda yüzde 65’i, Mayıs 2024’te yüzde 75’i görmesini bekliyor.

