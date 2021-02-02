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Ege’de peş peşe korkutan depremler

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İzmir, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle sallanıyor

Ege’de peş peşe korkutan depremler
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İzmir’de önceki gece saat 00.42 ile dün sabah 09.34 saatleri arasında Richter ölçeğine göre, en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 5.1 büyüklüğünde toplam 12 ayrı sarsıntı yaşandı. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gerçekleşen 4,1'lik depremin ardından adeta deprem fırtınası başladı ve hareketlilik devam ediyor. İzmir'de sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 4 ile 5,1 arasında toplam 8 ayrı deprem meydana geldi.
İzmir dün sabah saat 08.00’den itibaren ardı ardında depremler yaşadı. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03’te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46’da 5,1, saat 08.47’de 4,8, saat 09.00’da 4,7, saat 09.34’te 4,2, saat 10.51’de 3,6, 11.35’te 5,1 ve saat 16.10’da da 4,7 büyüklüğünde toplam 8 sarsıntı oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olumsuz herhangi bir durum olmadığı öğrenildi.
 
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