banner913
banner932
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
9 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
18 0
 
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
24 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
31 0
18 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
7 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
10 0
banner915

Ege Denizi'nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8! Datça açıklarında...

banner476

Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 07.30'da Ege Denizi, 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sonrasında da saat 09.20'de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

banner825
Ege Denizi'nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8! Datça açıklarında...
banner931

Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. AFAD'dan yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 saat aralıkla Ege Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin tüm ayrıntıları...

EGE'DE İKİ DEPREM

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

d1

Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.

d2

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.