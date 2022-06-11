Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikopter kayboldu

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan kalkan Agusta Koala AW119 tipi helikopter radarda kayboldu. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı’na uçtuğu bildirilirken, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği açıklandı.Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına dün sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4'ünün Türk, 2'sinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.Dün ise Eczacıbaşı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan Türk yolcuların, şirket çalışanları olduğu belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının sabah saatleriyle birlikte yeniden başladığı açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İtalya’da görevli diplomatların da konuyla ilgili olarak İtalya’daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçtiği belirtildi.Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.Yerel haberlere göre helikopter, hijyen ürünleri ve ev kimyasalları üreten Roto Court adlı bir şirket tarafından kullanılıyordu.Helikopteri 24 kişilik ekip arıyor.Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.