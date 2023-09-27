Dört bir yanda şiddet

Türkiye'de şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. İşte dün gerçekleştirilen silahlı saldırılarda ölenler ve yaralananlar...

ADANA: Merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. (19) ve F.N.Ç. (20) sosyal medyadan tartıştı. Daha sonra K.A, yanına tabanca alarak Çamlıbel Mahallesi’ndeki F.N.Ç’nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

K.A, tabancayla F.N.Ç’yi ayağından vurduktan sonra rastgele çevreye ateş açtı.

Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biriyle vurulan Halit Yakacı (61) yaşamını yitirdi.

OTOPARKTA VURDULAR

BURSA: Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

ARAZİ KAVGASI

ŞANLIURFA: Husumetli iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Demir (40) öldü, 2 kişi de yaralandı.

VURUP KAÇTILAR

BATMAN: Batman Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında Ş.B. (38) silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

UCUZ ATLATTILAR

İstanbul Beykoz’da, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde A.A, kullandığı otomobilden yolda yürüyen ve aralarında husumet bulunan S.D’ye pompalı tüfekle ateş etti. Kasığından yaralanan S.D, olay yerine sevk edilen Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.A. ise polise teslim oldu.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde M.Y. ile henüz kimliği belirlenemeyen ve eski patronu olduğu iddia edilen kişiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş edilerek bacağından yaralandı.

Kayseri’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

