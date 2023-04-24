Dört bir yanda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Tüm illerde çeşitli etkinlikler düzenlendi. TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünde gösteriler düzenlendi, marşlar okundu.
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