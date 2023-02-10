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Dördüncü günde gelen mucizeler

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Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Gaziantep İslahiye'de bir genç kız 78 saat sonra kurtarıldı. Hatay'da 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı. Elbistan'da enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı. Malatya'da 2 kardeş enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı

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Dördüncü günde gelen mucizeler
Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.
Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.
ADIYAMAN
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı. Yenimahalle Umutkent Sitesi enkazından ses alınması üzerine, yaklaşık 17 saat önce çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 36 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ulaşıldı. Çetin, alkışlar ve tekbirler eşliğinde karşılandı.
Depremden 77 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yılmaz Çetin'in çıkarıldığını gören erkek kardeşi, ağabeyini öperek karşıladı.
GAZİANTEP
Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
HATAY
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.
Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ELBİSTAN
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.
Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
MALATYA
Malatya'da yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Ekipler, enkazda ulaştıkları yaralı 5 yaşındaki Furkan Özbay'ı sağlık görevlilerine teslim etti Daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaşan ekipler, yanındaki kedisi "Asit"i de kurtarıldı.
İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kedi ise inşaatın dışına kaçtı.
Bu arada, 120 kilogram ağırlığındaki Doğukan'ın otizm hastası olduğu anlaşıldı.
 
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