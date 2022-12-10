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Devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit hayatını kaybetti

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Çaykur Rizespor altyapı tesislerindeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanıp, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yiğit Demirel hayatını kaybetti

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Devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit hayatını kaybetti
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Kale direği üzerine devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralandı.

 


Kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel için kulübünden ve TFF'den açıklama - 2

3 gündür tedavisi süren Yiğit Demirel'den acı haber geldi. Küçük futbolcunun ölümü sonrası hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti.

 


Kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel için kulübünden ve TFF'den açıklama - 3

TFF ve Çaykur Rizespor Kulübü de taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

 


Kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel için kulübünden ve TFF'den açıklama - 4

TFF'den yapılan açıklamada ise, "Çaykur Rizespor Kulübü'nün altyapısında forma giyen minik futbolcumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İsterdik ki, Yiğit'i Milli Takım formasıyla nice başarılara imza atarken görelim. Futbola genç yaşında gönül veren, azimle ve büyük bir heyecanla oynayan Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. Yiğit Demirel kalbimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

 


Kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel için kulübünden ve TFF'den açıklama - 5

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmış ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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