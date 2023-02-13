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Depremzedelerin malzemesini çaldılar

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Depremzedelerin malzemesini çaldılar
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis depremin vurduğu ve vatandaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı.
Deprem bölgesinde nöbet tutan polis, depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı. 32 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.
 
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