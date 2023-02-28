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Depremzedelere giden binlerce kıyafeti attılar

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Hatay'a depremzedeler için gönderilen binlerce kıyafet, Yayladağ- Hatay yoluna gelişigüzel bırakıldı

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Depremzedelere giden binlerce kıyafeti attılar
Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever, deprem bölgesine yardım gönderdi.
Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ-Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü.
Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak, "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu.
 
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