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Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

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Üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Hatay'dan Konya'daki öğrenci yurduna taşıyan otobüs, Adana'da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, bir öğretmen ve bir öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

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Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı
Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs, Adana'da kamyona çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.
2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
 
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