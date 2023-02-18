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Depremlerde ölen sayısı 41 bine dayandı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremlerde 40 bin 642 kişi hayatını kaybettiği bildirildi

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Depremlerde ölen sayısı 41 bine dayandı
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 40 bin 642'ye yükseldi.
Sezer, düzenlediği basın toplantısında, deprem felaketinin 13'üncü günündeki son verileri paylaştı.
Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ettiğini belirten Sezer, "430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 723 kişiyi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.
Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışması yapıldı. Kısa bir zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak." diye konuştu.
 
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