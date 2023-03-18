Depremin maliyeti 2 trilyon TL

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Depremin maliyeti 2 trilyon TL

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TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremin maddi boyutunu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırladı. Buna göre, depremlerin maliyeti 2 trilyon TL yani yaklaşık 103,6 milyar dolar. Bu depremlerin yarattığı maddi kayıp, Marmara Depremi'nden 6 kat daha fazla

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Depremin maliyeti 2 trilyon TL
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Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, 100 milyar dolardan fazla hasar yarattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu"nu hazırladı.
Raporda, yaşanan depremlerin can kaybı ve ağır hasar bakımından 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depreminden büyük olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca yarım milyondan fazla binanın, iletişim ve enerji altyapısının hasar gördüğü belirtildi, "Önemli maddi kayıplar oluştu." denildi.
Depremin Türkiye ekonomisi üzerinde yol açtığı yük 2 trilyon TL yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Maliyetin 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabileceği öngörüldü.
Raporda, 48 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremden etkilenen 11 ilin toplam nüfusunun 14 milyon olduğu, bu nüfusun ülkenin yüzde 16,4’ü olduğu belirtildi.
Bu nüfusun yüzde 96,7'sine denk gelen 13,5 milyon insan il ve ilçe merkezlerinde yaşarken kalan kısım belde ve köylerde ikamet ediyordu. Ayrıca deprem bölgesinde 1 milyon 738 bin kişi, geçici koruma kapsamında ikamet eden göçmen nüfustan oluşuyordu.
Bölgede 2,6 milyon adet konut vardı. 5'te biri ya yıkıldı ya oturulamaz hale geldi.
Bunların içinde tarihi kültürel yapılar, okullar, hastaneler ve oteller de var.
Depremin yükü içerisinde en önemli bileşen de yüzde 54,9'luk pay ve 56,9 milyar dolar ile konut hasarı.
En büyük ikinci hasar kalemi ise 12,9 milyar dolar ile kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım.
Konut hariç özel kesim hasarı 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bu kalem içerisinde imalat sanayi, enerji, turizm, sağlık, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasarlar yer aldı.
Raporda, şehirlerin tekrar faaliyete geçmesi için harcanacak yükün de oldukça ağır olduğu belirtildi.
11 ilin 14 milyon 13 bin kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 16,4'ünü oluşturduğu dile getirildi.
Nüfusun 13 milyon 553 bini ilçe ve ilçe merkezinde, 549 bini belde ve köylerde yaşıyordu.
Bölgede 3,8 milyon kişi istihdam edilirken, istihdamdaki toplam pay yüzde 13,3.
Çalışanların 2,3 milyonu kayıtlı, 1,5 milyonu ise kayıt dışı çalışıyor.
 
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