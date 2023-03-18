Depremin maliyeti 2 trilyon TL

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, 100 milyar dolardan fazla hasar yarattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu"nu hazırladı.
Raporda, yaşanan depremlerin can kaybı ve ağır hasar bakımından 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depreminden büyük olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca yarım milyondan fazla binanın, iletişim ve enerji altyapısının hasar gördüğü belirtildi, "Önemli maddi kayıplar oluştu." denildi.
Depremin Türkiye ekonomisi üzerinde yol açtığı yük 2 trilyon TL yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Maliyetin 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabileceği öngörüldü.
Raporda, 48 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremden etkilenen 11 ilin toplam nüfusunun 14 milyon olduğu, bu nüfusun ülkenin yüzde 16,4’ü olduğu belirtildi.
Bu nüfusun yüzde 96,7'sine denk gelen 13,5 milyon insan il ve ilçe merkezlerinde yaşarken kalan kısım belde ve köylerde ikamet ediyordu. Ayrıca deprem bölgesinde 1 milyon 738 bin kişi, geçici koruma kapsamında ikamet eden göçmen nüfustan oluşuyordu.
Bölgede 2,6 milyon adet konut vardı. 5'te biri ya yıkıldı ya oturulamaz hale geldi.
Bunların içinde tarihi kültürel yapılar, okullar, hastaneler ve oteller de var.
Depremin yükü içerisinde en önemli bileşen de yüzde 54,9'luk pay ve 56,9 milyar dolar ile konut hasarı.
En büyük ikinci hasar kalemi ise 12,9 milyar dolar ile kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım.
Konut hariç özel kesim hasarı 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bu kalem içerisinde imalat sanayi, enerji, turizm, sağlık, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasarlar yer aldı.
Raporda, şehirlerin tekrar faaliyete geçmesi için harcanacak yükün de oldukça ağır olduğu belirtildi.
11 ilin 14 milyon 13 bin kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 16,4'ünü oluşturduğu dile getirildi.
Nüfusun 13 milyon 553 bini ilçe ve ilçe merkezinde, 549 bini belde ve köylerde yaşıyordu.
Bölgede 3,8 milyon kişi istihdam edilirken, istihdamdaki toplam pay yüzde 13,3.
Çalışanların 2,3 milyonu kayıtlı, 1,5 milyonu ise kayıt dışı çalışıyor.
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