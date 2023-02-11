Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf

Kahramanmaraş merkezli iki depremin şiddetini gösteren fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.
Hatay'ın Altınözü bölgesinde zeytin tarlası ikiye ayrılıp birbirinden 30 metre uzaklaştı. Araya kocaman bir uçurum girdi.
Felaketin büyüklüğünü resme bakarak anlayabilirsiniz
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