banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
3 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
20 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
17 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
86 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
35 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
29 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
28 0
banner915

Depremden yıkılan binada köpük kullanılmış

banner476

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan bir binanın gövdesinde köpük kullanıldığı ortaya çıktı

banner825
Depremden yıkılan binada köpük kullanılmış
Hatay’da yıkılan bir binanın gövdesinde köpük kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Köpük kullanılan binanın enkazını çeken vatandaş, “Taşıyıcı kolonlar sağlam değil, köpük. Binanın yarısı köpük yarısı beton. Numuneler alacağız zaten. Bu adamların kaçmasına izin vermeyin. Süleyman Mutlu Apartmanı, Firuz Mutlu Apartmanı Antakya Hatay. Yargılanması lazım” diyerek binayı yapan yetkililere tepkisini gösterdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.