Depremden yıkılan binada köpük kullanılmış

Hatay’da yıkılan bir binanın gövdesinde köpük kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Köpük kullanılan binanın enkazını çeken vatandaş, “Taşıyıcı kolonlar sağlam değil, köpük. Binanın yarısı köpük yarısı beton. Numuneler alacağız zaten. Bu adamların kaçmasına izin vermeyin. Süleyman Mutlu Apartmanı, Firuz Mutlu Apartmanı Antakya Hatay. Yargılanması lazım” diyerek binayı yapan yetkililere tepkisini gösterdi.
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