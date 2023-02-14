banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
3 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
20 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
17 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
86 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
35 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
29 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
28 0
banner915

Depremden kaçıp gelmişti, yangında hayatını kaybetti

banner476

banner825
Depremden kaçıp gelmişti, yangında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki
kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi’ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hatay’daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya’da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.