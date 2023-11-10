Depremden 275 gün sonra ceset çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesinde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek

