banner913
banner932
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
12 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
18 0
 
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
16 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
20 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
31 0
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
20 0
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
91 0
banner964
banner985

Depremden 275 gün sonra ceset çıktı

banner476

banner974
Depremden 275 gün sonra ceset çıktı
banner971
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde ceset çıktı.
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesinde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.
Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.