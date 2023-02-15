Depremde tüm ailesini kaybetti

Hatay’da depremde yaşamını yitiren özel harekat polisi Ahmet Elibol (46), aynı binanın enkazından daha önce cansız bedenleri çıkarılan oğulları Adem Ahsen (21), Hüseyin Tuğrul (15) ve Muhammet Subutayın (12) yanında toprağa verildi. Hastanede olduğu için 3 oğlunun cenazesinde bulunamayan Zehra Elibol, eşi Ahmet Elibol için dün düzenlenen cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle katıldı. Zehra Elibol, eşi toprağa verilirken “Ahmet, beni bırakıp gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.
Hatay’da görev yapan özel harekat polisi Ahmet Elibol, eşi Zehra ve oğulları Adem Ahsen, Hüseyin Tuğrul ve Muhammet Subutay Elibol depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.
Kurtarma ekipleri depremin 4’üncü günü Zehra Elibol’u yaralı kurtarırken, 3 oğlu ve eşinin ise cansız bedenlerine ulaştı. Zehra Elibol, Diyarbakır’daki hastaneden sonra Bucak Devlet Hastanesi’ne getirilerek, tedaviye alındı. Adem Ahsen Elibol, Hüseyin Tuğrul Elibol ve Muhammet Subutay Elibol’un cenazeleri 11 Şubat günü Bucak’ta Köle Mezarlığı’nda toprağa verilirken, anne Zehra Elibol ise hastanede olduğu için cenazeye katılamadı.
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