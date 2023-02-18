Depremde ailesi yok oldu, 13 yaşındaki kızı kayıp!

İslahiye'de işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulan Fatih Karaca, depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybetti. Baba Karaca şimdi, enkazda bulunamayan 13 yaşındaki kızı İrem'i arıyor. Morglarda ve hastanelerde kızının izi bulunamayan baba Karaca'nın tek umudu kızının yaşıyor olması



Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan Karaca ailesiden geriye bir tek baba Fatih Karaca kaldı.

O gün gece çalıştığı için enkazda kalmaktan kurtulan baba Karaca, enkazda kendi elleriyle bütün ailesinin cansız bedenlerine ulaştığını ancak 13 yaşındaki kızı İrem'in bir türlü bulamadığını söylüyor.

Fatih Karaca, enkazda bulanamayan kızını morglarda ve hastanelerde aradı ancak bir ize rastlayamadı.

Baba Karaca, "Anne, hanım, kızım ya da oğlum diye ağlayamıyorum. En azından kızım bulunsun. Metanetimi her zaman korudum ancak biri olursa yaşam kaynağım olur. Hepsinin bir anda hayatını kaybetmesi çok kötü oldu, o evden bir tek geriye ben kaldım. Milyonda bir ihtimal dahi olsa kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Baba Karaca, İslahiye’de depremden sonra güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtiyor.

Fatih karaca, bir an önce kızının izini bulmayı istiyor.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde deprem sırasında işte olduğu için enkazda kalmaktan kurtulan Fatih Karaca depremde eşini, 3 çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybetti. Şimdi kaybolan 13 yaşındaki kızını arıyor.Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan Karaca ailesiden geriye bir tek baba Fatih Karaca kaldı.O gün gece çalıştığı için enkazda kalmaktan kurtulan baba Karaca, enkazda kendi elleriyle bütün ailesinin cansız bedenlerine ulaştığını ancak 13 yaşındaki kızı İrem'in bir türlü bulamadığını söylüyor.Fatih Karaca, enkazda bulanamayan kızını morglarda ve hastanelerde aradı ancak bir ize rastlayamadı.Baba Karaca, "Anne, hanım, kızım ya da oğlum diye ağlayamıyorum. En azından kızım bulunsun. Metanetimi her zaman korudum ancak biri olursa yaşam kaynağım olur. Hepsinin bir anda hayatını kaybetmesi çok kötü oldu, o evden bir tek geriye ben kaldım. Milyonda bir ihtimal dahi olsa kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.Baba Karaca, İslahiye’de depremden sonra güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtiyor.Fatih karaca, bir an önce kızının izini bulmayı istiyor.