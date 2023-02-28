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Deprem sonrası tüyler ürperten manzara

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluştu

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Deprem sonrası tüyler ürperten manzara
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluştu.
Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında oluşan yarıklar, görüntülendi.
Kırsal Taşağıl Mahallesi yakınlarındaki bölgede metrelerce uzanan yarıkların derinliğinin bazı yerlerde yaklaşık 2 metreye ulaştığı görüldü.
Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek, deprem bölgesinde çok sayıda alanında uzman akademisyen ekibin incelemelerde bulunarak detaylı rapor çalışması yaptığını söyledi.
Deprem sonrası yeryüzü hareketleri ve yüzey kırıklarının normal olduğunu anlatan Benek, bazı kaya parçalarının depremlerde daha kolay düştüğüne işaret etti. Fırat Nehri boyunca oluşan yarıklar nedeniyle endişelenilmemesi gerektiğini belirten Benek, “Büyük ölçekte meydana gelen depremin tesirinde oluşmuştur. Nehir kenarında yaşayan bölge insanının kırıklara bağlı olarak endişelenmesine gerek yoktur.” diye konuştu.
 
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