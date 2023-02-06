Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası yaşanan yıkım ve can kayıpları sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD depremin ardından yaptığı açıklamasında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğunu açıklarken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde facia gün ağarınca ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Gaziantep, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman gibi birçok ilde hissedilen 7.4’lük depremle ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: DEPREMDE 76 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 440 KİŞİ YARALI

Depremin ardından yıkılan binalar olurken, kentlerden can kaybı haberleri geliyor. AFAD, 42 artçı depremin yaşandığını, 76 kişinin hayatını kaybettiğini , 440 kişinin de yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ederken çevre illerden bölgeye ekip ve araç yardımı yapılıyor. Sabahın ilk saatleri ile yıkılan binalardan gelen fotoğraflar ise son durumu gözler önüne serdi.



7,4'lük deprem sonrası AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar bölgedeki son duruma ilişkin detayları paylaştı. Tatar, ‘Resmi açıklamalar dışında diğer açıklamalara itibar etmeyin’uyarısında bulunurken, “Artçı sarsıntıların büyüklüğü 6'nın üzerine çıkmış durumda. Deprem çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Deprem sonrası vatandaşlarımıza çağrımız evlerden uzak dursunlar. AFAD'ın tüm birimleri bölgeye intikal etmiş durumda. Bölge can kayıpları olduğu bilgisi bize de geliyor” ifadelerini kullandı.