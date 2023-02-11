banner913
banner885
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
8 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
10 0
 
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
22 0
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
37 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
30 0
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
106 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
banner915

Deprem sonrası dağ yanmaya başladı

banner476

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu.

banner825
Deprem sonrası dağ yanmaya başladı
Köylülerin 'Kuş Kayası' dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişe düştüğünü belirtti. Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.