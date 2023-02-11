Deprem onları da etkiledi! 7 balina cesedi sahillere vurdu: Deniz altındaki gürültüler…

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilendiği belirtilen çok sayıda balina ölüsünün Güney ve Kuzey Kıbrıs sahillerine vurduğu belirtildi. Konuya ilişkin konuşan uzmanlar, "Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir" şeklinde açıklamada bulundular.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,6 ve 7,7’lik depremlerin etkileri denizlerde de hissedildi. Önce İskendurun’da deniz seviyesi yükselmiş ve ilçede bazı mahalleler sular altında kalmıştı. Şimdi ise Akdeniz’in diğer kıyısı Kıbrıs’ta balina ölümlerinin gerçekleştiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nden bir yetkili, Kıbrıs adasının kuzeyine ölü balinaların vurduğunu ve bunların muhtemelen Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerden etkilendiğini ileri sürdü.

Yiannis Ioannou, Perşembe günü dört balinanın karaya vurduğunu, bugün ise altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu söyledi. Perşembe günü kıyıya vuran dört balinadan üçünün denize geri döndüğünü, kalan birinin ise öldüğünü aktaran Ioannou, "Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen bir ekolokasyon sistemi var; askeri tatbikatlar, sismik hareketler veya doğal olarak bölgedeki deprem olabilir" dedi.

Ioannou, Kıbrıs açıklarında çok yaygın olmayan balinayı "ziphius cavirostris" ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla "Cuvier gagalı balinası" olarak tanımladı.

7 BALİNA KIYIYA VURDU

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, dün Kıbrıs'ın kuzey sahillerine vuran gagalı balina sayısının 7'ye ulaştığını söylemişti. Kemal Basat, en son minik bir balina yavrusunun karaya vurduğunu ifade ederek, "Ekip arkadaşlarımız bölgede işlerinin başında karaya vuran balinalara yardım etmek için suyun içinde ve soğukta özveri ile çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Yeşilırmak'ta bulunan yavrunun ölmüş olduğunu aktaran Basat, "Bu hayvanla beraber bugün kuzeyde 3'üncü, tüm adada 7'nci gagalı balina karaya vurmuş oldu" diye konuştu.

Basat, "Gaziveren’deki ve Yeşilırmak’taki 2 hayvan ne yazık ki kurtarılamadı. Gemikonağı’ndaki hayvan ise 2 kez denize bırakılmasına rağmen her ikisinde de tekrar karaya vurdu, arkadaşlar şu anda olay yerinde durum değerlendirmesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.