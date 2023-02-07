Deprem öncesi ve deprem sonrası

Türkiye haftaya korkunç depremlerle başlarken felaketin yaşandığı bölgeden gelen fotoğraflar ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgeden çekilen fotoğraflar sadece 24 saat önce içinde yaşamın olduğu çok sayıda ev, otel ve yerleşim biriminin yerle bir olduğunu gösteriyor.

Enkaz alanlarının “öncesi/sonrası” fotoğrafları paylaşılırken, korkunç depremin yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

