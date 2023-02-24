Deprem gerçeğini gözler önüne seren kare!

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen yapının yan duvarının inşa edilmediği, bunun yerine bitişikteki binanın yan duvar olarak kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, afetten önceki en işlek merkezlerden Ulucami Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartman enkaza döndü.

Sakinlerine mezar olan binanın iç duvarının örülmediği, iç duvar olarak bitişikteki apartmanın yan duvarının kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla anlaşıldı.

Yıkılan evin duvarında bulunan resim, kitaplık ve televizyon gibi eşyalar yan binanın duvarında asılı kaldı.

"Duvar görünümlü" dış cephede asılı kalan Atatürk resimleri, fotoğraflar ve televizyon ile duvara çizilen resimler, afetin boyutlarını göstermesinin yanı sıra yaşanan kayıplarda ihmallerin etkisini düşündürdü.

