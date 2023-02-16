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Deprem felaketinde can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

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Deprem felaketinde can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

Son dakika haberine göre AFAD, 10 ile etkileyen depremlerde son can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. AFAD'ın açıklamasında, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. "

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